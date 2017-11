Intercettato da diversi cronisti all'esterno del Cimitero Monumentale, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dato alcune indicazioni sulle possibilità di sviluppare un nuovo progetto costruttivo con Inter e Milan al fine di rivalutare alcune delle zone di Milano.



LA NUOVA SEDE DELL'INTER - L'Inter ha in prgoramma la realizzazione di una nuova sede con annesso centro di sviluppo in zona Piazza d'armi: "Nel rispetto delle volumetrie, il Comune condivide senz'altro questo progetto. Inoltre, il Comune condivide l'idea di rivalutare quella zona e San Siro, ovviamente il tema deve essere dedicato a qualcosa che abbia un senso rispetto ai bisogni attuali. Lo sport è un bisogno e ha un valore, non mi vengano a parlare di un altro centro commerciale. Oggi Milano ha bisogno di sport, di residenze universitarie; la cosa positiva è che vedo volontà nell'Inter di investire".



NUOVO STADIO MILAN - "Con il Milan abbiamo avviato questa fase per la quale stiamo illustrando le potenzialità di altri spazi per costruirsi eventualmente uno stadio nuovo: questa verifica deve essere fatta in tempo breve, dopodiché si deciderà con le due squadra.



SAN SIRO NERAZZURRO - "San Siro esclusivo per l'Inter? Diciamo che non è facile, nel senso che c'è un contratto aperto e in ogni caso sarebbe garantita al Milan la possibilità di giocare. Però, ripeto: noi stiamo mettendo in condizione il Milan di capire come fare a costruire un nuovo impianto; in caso contrario si lavori su San Siro".