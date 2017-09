Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Beppe Sala, spiega come in settimana sia previsto un incontro con Milan e Inter per discutere con i due club la questione legata allo stadio.



"Ho un appuntamento nei prossimi giorni con Milan e Inter, onestamente non credo che un nuovo stadio sia nelle priorità della città, ma vogliamo prendere in considerazione tutto.