Alla prima da ex Mohamed Salah ha sempre scelto di segnare gol non banali. Accadde nel primo ritorno al 'Franchi', dopo sei mesi straordinari con la maglia della Fiorentina, terminati in una diatriba che, in quel momento, si portò dietro molto astio tra le due parti. Correva l'anno 2015, nona giornata di campionato, e accentrandosi da destra verso il centro l'egiziano spedì il pallone all'incrocio dei pali opposto. La stessa sorte toccata ieri alla Roma, in Champions League, contro il Liverpool. Salah, il vizio del gol contro l'ex: se poi è un gioiellino, meglio ancora.