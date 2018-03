"Mohamed Salah presidente". L'ammirazione dell'Egitto per il suo calciatore più prestigioso è enorme, a tal punto da renderlo uno dei candidati più votati nelle elezioni politiche appena svolte: un milione di voti, tanto secondo l'Economist ha preso l'attaccante del Liverpool in patria. Si tratta ovviamente di schede nulle, molti elettori hanno barrato sia il nome di Adbul Fattah al Sisi (eletto con il 90% dei voti) sia quello del rivale Moussa Mustafa Moussa, scrivendo anche il nome di Salah tra le preferenze. Un segno di stima tangibile per l'esterno offensivo, brillante in Premier League ed efficace con la nazionale, trascinata fino al Mondiale in Russia: chissà che Salah non possa trarre ispirazione da queste elezioni per pensare a un futuro in politica.