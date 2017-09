Alberto Bollini, allenatore della Salernitana, analizza a Sky Sport il pareggio ottenuto in rimonta contro il Parma: "Sul senso caratteriale della squadra ne abbiamo avuto prova diverse volte. Siamo andati troppe volte in svantaggio, per questo la squadra a volte non riesce a sbloccarsi e a recuperare. Conoscevamo la forza del Parma sui calci piazzati, abbiamo subito troppo e dovevamo evitare. Abbiamo fatto poco anche sul piano della manovra. Siamo però penalizzati dalle tante assenze, non mi lamento ma è un dato di fatto. Sprocati è un giocatore importante; nel secondo tempo volevamo essere coperti con un centrocampista in più. Gli avevo detto che poteva essere un valore in più, sapevamo come e dove attaccare e con quel gol ci ha riportati in gara. Da lavorare ce n'è sempre. Si può essere anche in svantaggio ma il gioco bisogna proporlo. Potevamo vincerla e negli ultimi 10 minuti con la superiorità numerica, manovrando un po' più il gioco sulle corsie esterne potevamo fare più cross. Radunovic? Ha grandissime potenzialità, è in crescita. Potevamo fare meglio nell'area piccola comunque oggi. I due gol che abbiamo subito erano evitabili ma c'è un concorso di colpa".