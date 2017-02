Salernitana-Cesena 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 22' Minala (S), 26' Cocco (C)



Salernitana (4-3-3): Gomis; Perico, Schiavi, Tuia (34' Vitale), Bittante; Minala, Ronaldo, Busellato; Rosina (60' Donnarumma), Coda, Improta (86' Sprocati). All. Bollini.



Cesena (3-5-2): Agliardi; Rigione, Perticone, Ligi; Balzano, Garritano (79' Laribi), Crimi (70' Vitale), Kone, Renzetti; Ciano, Cocco. All. Camplone.



Arbitro: La Penna della sezione di Roma



Ammoniti: 30' Cocco (C), 33' Crimi (C), 42' Ronaldo (S), 45' Minala (S), 57' Perico (S), 68' Kone (C), 81' Improta (S).