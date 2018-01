Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia: "Tanta sofferenza perché siamo stati ingenui noi a farli rientrare. Ottimo il primo tempo nel quale abbiamo fatto tre gol e non sfruttato situazioni di ripartenza. Nel secondo dopo 4' abbiamo preso gol, poi la punizione che potevamo gestire meglio. Lì il Venezia è diventato un leone e una squadra giovane come la nostra si è spaventata ed ha subito questa cosa qua. Tolta una parata di Adamonis nel finale però c'era anche un rigore su Odjer per noi. Era importante vincere dopo due battute d'arresto. Palombi è bravo, sa attaccare la profondità. L'avevo visto a Terni l'anno scorso e faceva cose importanti. Gli piace giocare vicino alla punta, a Sprocati invece ho chiesto di venire più nel vivo del gioco e non rimanere sempre in fascia. Devo dire che gli attaccanti hanno fatto bene ma gli chiedo anche di sacrificarsi, sennò non si può fare calcio senza equilibrio. A centrocampo non abbiamo ragazzi fisici, sanno giocare ma sono brevilinei e possono soffrire l'impatto fisico della B. Zito ci dà una mano e si allena con voglia. Chiaro che non ha una grandissima condizione, come altri che avevamo oggi come Popescu, Rossi e Palombi. Lo stesso Odjer è stato fuori diversi mesi per infortunio. Gol di Palombi o di Rossi? Dormiremo lo stesso stasera".