Salernitana-Cremonese 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 34' Ricci (S), 71' Arini (C)



Salernitana (3-5-2): Radunovic; Pucino, Mantovani, Vitale; Kiyine, Minala, Signorelli, Ricci (85' Rizzo), Alex; Rodriguez (62' Rossi), Bocalon (79' Di Roberto). All. Bollini.



Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Almici, Canini, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Croce (57' Castrovilli); Piccolo (66' Cavion); Brighenti (83' Scappini), Mokulu. All. Tesser.



Arbitro: Chiffi della sezione di Padova



Ammoniti: 43' Pesce (C), 67' Canini (C), 70' Pucino (S), 80' Vitale (S), 87' Claiton (C)