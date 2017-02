Intervistato dal quotidiano La Città, il direttore generale della Salernitana Angelo Fabiani ha fatto il punto sul mercato in casa granata: "Non abbiamo smantellato la squadra, abbiamo confermato l'asse portante della squadra concludendo qualche operazione e non era facile, la società ha rifiutato diverse offerte importanti. Vice-Vitale? Abbiamo acquistato Bittante, un calciatore che può giocare su entrambe le fasce così come Luiz Felipe. E' arrivato anche Minala e Sprocati, che ha sostituirà Caccavallo che ci ha lasciato. Crimi? C'era un discorso con gli agenti ma il Carpi ci ha chiesto cifre fuori portata per le nostre casse, il difensore non è arrivato perchè Schiavi non è stato ceduto"