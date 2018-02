Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, parla così del calciomercato svolto dalla società campana: "La priorità principale era quella di sfoltire la rosa, avevamo tanti calciatori e non è bello lasciare sempre fuori due o tre calciatori. In questo modo abbiamo permesso a mister Colantuono di lavorare con maggiore serenità. Il reparto difensivo con l'arrivo di Monaco è completato, ci manca un centrocampista quantitativo ma i nostri obiettivi non si sono mossi dalle rispettive società. Della Rocca e Bernardini? Abbiamo deciso di trattenerlo, per il secondo è un discorso più clinico che di mercato".