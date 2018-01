Claudio Lotito, patron della Salernitana, parla a Il Mattino del club campano: "Calo delle presenze? Non me lo spiego.Sabato abbiamo toccato i minimi storici: è una cosa vergognosa. Questa fuga dall'Arechi non ha spiegazioni. È un controsenso. Prima si puntava l'indice sulla guida tecnica e noi abbiamo invertito la rotta, portando a Salerno uno degli allenatori maggiormente riconosciuti (e pagati nda) in questa categoria e anche in massima serie. Poi si diceva che avremmo pensato solo alle uscite che pure ci saranno e invece ho spinto per portare subito Palombi in granata che era corteggiato da tantissimi club di B. Se il pubblico ancora non viene sono io che mi disamoro. Il pubblico è fondamentale per raggiungere certi obiettivi, non si deve lamentare perché la squadra ha potenzialità di grande livello".