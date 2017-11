Tira aria di separazione tra Alessandro Rosina e la Salernitana. La stagione del numero dieci granata non ha ancora spiccato il volo, nonostante il tecnico Bollini stia provando a inserirlo nei meccanismi. Il co-patron granata Claudio Lotito, come si apprende da SoloSalerno.it, a margine del match pareggiato contro il Bari ha lasciato intendere come la società stia cercando di trovare una sistemazione per gennaio al trequartista calabrese. L'ex Zenit San Pietroburgo, classe 1984, è però legato al club campano da un ricco ingaggio: quasi un milione di euro all'anno fino al 2020.