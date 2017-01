Nicola Salerno, direttore sportivo del Palermo, ha parlato a La Repubblica della stagione dei rosanero, estremamente deludente e di Maurizio Zamparini: ''Con Zamparini abbiamo parlato della situazione attuale in un clima assulutamente conviviale e sereno. Certo, la situazione è compromessa, ma andiamo avanti. La retrocessione non è ancora matematica e venderemo cara la pelle. Zamparini era carico dispiaciuto, l’andamento della stagione non può essere ritenuto positivo, ma c’ è la voglia di andare avanti ma sappiamo che non si possono fare miracoli''.