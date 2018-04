Andreas Ulmer, difensore del Salisburgo, sfida la Lazio con queste parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport: "Per lunghi tratti la qualificazione è stata in nostro favore, gli ultimi due gol della Lazio sono nati da errori nostri. Giocano bene di squadra, al punto che è difficile individuare un giocatore più forte degli altri. Sono organizzati, ma lo siamo anche noi. La Lazio non è superiore al Borussia Dortmund, almeno non nei singoli: per questo sono fiducioso. Inoltre giovedì ci saranno 30.000 persone, siamo convinti che i tifosi ci spingeranno alla rimonta. Il derby di Roma? Con noi è una gara da dentro o fuori, perdendo con la Roma la Lazio potrebbe ancora recuperare in campionato".