Matteo Salvini ha fatto visita, lo scorso week-end, a Palermo e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua squadra del cuore, il Milan: “Il Milan per me è una fede, ma contro la Juventus in Supercoppa Italia perdiamo di santa ragione”, le sue parole in vista del match di venerdì a Doha. “La cordata cinese compreranno la società? Berlusconi mi ha detto che i cinesi sono veri, mi ha detto che ci sono quasi per il closing" riporta Mediagol.it