Intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno, il tifoso rossonero e leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato così il risultato del deryb: "Ieri sera ero allo stadio con mio figlio. Io ho visto vincere tutto quello che c’era da vincere, ma mi dispiace per mio figlio. Abbiamo una squadra ridicola, con un allenatore ancora più ridicolo. Nel primo tempo ha sbagliato totalmente formazione: non ha ancora capito con che modulo giocare e schiera calciatori non in forma, come Bonucci. Via Montella? Sì, al suo posto prenderei la qualunque. Ancelotti no, ha uno stipendio di 12 milioni di euro all’anno. Berlusconi ha fatto un errore clamoroso non prendendo Sarri, che sarà di sinistra e non elegantissimo, ma deve allenare una squadra".