Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, difende l'operato di Montella in una intervista rilasciata a Spaziomilan.it: “Da tifoso dico basta con questi attacchi all’allenatore, negli ultimi anni abbiamo macinato più allenatori al Milan che Zamparini al Palermo. Il problema non è in panchina, da sei anni a livello societario c’è troppa confusione e qualcuno ha perso un po’ di smalto… Non può essere prima colpa di Seeedof, poi di Mihajlovic e ora di Montella se le cose non vanno bene, è il materiale umano che forse è scarso. Lo dico con dispiacere, ma nonostante questo sono nato e morirò, spero tardi, rossonero. Non puoi chiedere il calcio champagne se in campo hai giocatori scarsi. Puoi fare catenaccio e contropiede, godendoti il risultato che viene fuori. Bisogna mettersi l’anima in pace. Io da anni lo dico: i soldi sono quelli che sono, puntiamo sui giovani e speriamo in un progetto. Alla fine però stiamo andando a tentoni: abbiamo beccato sì ragazzi bravi come Suso, Bonaventura e Donnarumma, però stiamo faticando ancora e la squadra rimane sempre mediocre“.



“Se vuoi creare una squadra buona Donnarumma lo devi tenere. La nuova proprietà cinese? Io non mi fido molto. Mr Bee non si capisce che fine abbia fatto, da otto mesi si parla di questi cinesi e ancora non capisce chi siano. Da una società come l’A.C. Milan mi aspetto molto di più. Dove sarò nelle date previste per il closing? Intanto a Milan- Fiorentina porterò mio figlio allo stadio a vedere la partita e spero di non prenderle. L’1 marzo purtroppo sarò a Bruxelles, mentre il 3 marzo sarò a Milano in occasione del carnevale ambrosiano (il 4); spero che non mi facciano uno scherzo di Carnevale e in occasione del closing si presentino dei finti cinesi mascherati“.