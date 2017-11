Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato così ai giornalisti presenti a Montecitorio la partita che aspetta l'Italia contro la Svezia: "Io spero che ci si qualifichi ai Mondiali. Detto questo, faccio mie le parole dell'allenatore della Ternana: con un po' meno stranieri in campo nelle giovanili e nei campionati di A, B e C ci sarebbe una Nazionale più competitiva. Io rimpiango i tempi dei tre stranieri in campo mi sembra che sia un diritto far crescere i nostri ragazzi giocando con un pallone, senza andare a recuperare un campione o mezze pippe dal resto del mondo. Jorginho ed Eder? Non faccio l'allenatore della Nazionale di calcio, ambisco a qualcosa di diverso se la normativa è questa è questa, io farei giocare gli italiani".