Il responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden ha anticipato la finale del Torneo di Viareggio che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo fatto un buon percorso dimostrando di avere una buona rosa. Siamo orgogliosi di essere qui e ce la giochiamo come tutte le finali, siamo qui e pronti a giocarcela. La Fiorentina è una delle squadre che stanno primeggiando in campionato, è imbattuta da sedici partite, ha valori importanti".



CASIRAGHI - "Noi avremo un motivo in più per giocare col cuore, la scomparsa di Casiraghi vuol dire tanto e sarà una spinta in più. Vent'anni e più condivisi con una persona della sua esperienza e qualità vogliono dire tanto per me, l'insegnamento che mi porto dentro è umano oltre che tecnico, sto ricevendo messaggi di ragazzi che sono partiti da noi e ora giocano in giro per il mondo mantenendo il legame con lui. Ci ha insegnato che non basta solo quello, questo rapporto quasi paterno che aveva coi ragazzi dà qualcosa in più e l'affetto di queste ore lo dimostra".



LA GARA - "Tornando alla partita, abbiamo la conferma che il mister e lo staff hanno lavorato bene dal fatto che anche chi finora non ha giocato è prontissimo a scendere in campo oggi, abbiamo uno staff da 12 persone simile a quello di una prima squadra, un investimento giusto se raggiungiamo questi obiettivi. Qualsiasi ragazzo, anche quello con il minor minutaggio, è sempre stato pronto e coinvolto. Ci alleniamo sempre ad alto livello e abbiamo conferma che stiamo lavorando bene".