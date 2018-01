Il responsabile del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden ha commentato ai microfoni di Inter Tv la vittoria della Supercoppa Italiana ottenuta contro la Roma: "E' il trofeo che ci mancava, ci tenevamo perché al quinto tentativo sembrava una maledizione. Bella partita, speriamo che in futuro si possa giocare a inizio stagione come continuazione della precedente. Ringrazio le società affiliate oggi presenti con allenatori e bambini, vittoria meritata".



LA ROMA - "Complimenti alla Roma per quello che ha fatto oggi e negli ultimi anni, produce vittorie e giocatori, come noi, hanno un bravo allenatore, anche noi stiamo producendo bene. Una bella sfida tra due società che si rispettano".



IL PERCORSO - "Le vittorie della Primavera iniziano dai Pulcini, dal lavoro di scouting in Lombardia e in Italia, un lavoro di squadra che porta a questi traguardi. Il nostro top player è Vecchi che sa far crescere i ragazzi mentalmente e tecnicamente e ottiene anche risultati sul campo".



SECONDA PELLE - "Al di là dei giocatori inseriti per strada ci sono tanti ragazzi entrati nel nostro settore giovanile nel loro percorso di crescita o partiti dal nostro settore giovanili da bambini sentendosi questa seconda pelle addosso. Un lavoro che avvolge tutti".