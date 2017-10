Intervistato da Inter Tv, il responsabile del settore giovanile, Roberto Samaden, parla della Youth League, che vede tra le squadre protagoniste proprio la Primavera di mister Stefano Vecchi



“Andare avanti in Youth League? La svolta è stata l’andata, dopo essere andati sotto di due gol la squadra ha reagito, ha messo in piedi una partita che sembrava persa, poi hanno preparato con serenità la gara in questi giorni, la mano del mister come sempre credo abbia fatto la differenza. Danimarca? Sì, altre due partite, altri due esami, altri due momenti di formazione per tutto l’ambiente, l’Uefa ci obbliga a tenere alta l’asticella anche dal punto di vista dell’organizzazione, sono contento per aver vinto, ma non poniamoci limiti, abbiamo una squadra all’altezza”