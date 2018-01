Dopo la cessione del centrocampista Vallocchia all'Olbia, il presidente della Sambenedettese Andrea Fedeli ha attaccato il tecnico Ezio Capuano: "Il ragazzo non era motivato – sono le parole di Fedeli, riportate dalla stampa locale e riproposte da Padovasport.tv – mi si è messo a piangere pregandomi di acconsentire alla sua partenza. Mi ha detto che con Capuano non si trovava bene e non sarebbe stato mai impiegato. Vallocchia è un calciatore importante e questo allenatore di sente il padrone di tutto e non può distruggere i nostri giovani”.