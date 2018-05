Eziolino Capuano, ex allenatore della Sambenedettese, parla dopo il suo esonero a Tuttoc.com: "In primis vorrei ringraziare la squadra e salutare il ‘mio’ popolo, la ‘mia’ Curva, quella dei tifosi della Sambenedettese. Ho riguardato le immagini di me che facevo il giro del campo dopo le vittorie, e lo dico con commozione. Mi dispiace che mi sia stato tolto un sogno, quello di poter partecipare ai play-off, comunque avevamo fatto bene sotto l'aspetto dei risultati, anche perché la squadra in gennaio aveva bisogno di rinforzi per bilanciare le cessioni, e quei rinforzi purtroppo non sono arrivati. Non so chi abbia messo in testa al presidente che la Samb dovesse per forza lottare per i vertici, ma siccome l’ho presa che era praticamente a metà classifica, e l’esonero è avvenuto con la mia squadra seconda in graduatoria, quindi è stato comunque fatto un grande lavoro. Non ho mai visto uno spogliatoio così unito come quello della Sambenedettese in carriera".