Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Premium Sport prima della sfida con la Fiorentina: "L'Europa non è mai stato un obiettivo dichiarato per noi, siamo lì perché abbiamo meritato la classifica con le prestazioni che abbiamo sempre fatto. Ultimamente c'è stato un calo abbastanza evidente, speriamo di ritrovare la freschezza che abbiamo un po' perso, spero la sosta ci abbia fatto bene. La corsa verso l'Europa non ci deve togliere serenità. Il fatto che ci siano squadre che seguono i nostri calciatori fa solo piacere, la squadra è apprezzata. Offerta del Dortmund per Zapata? Non c'è niente, questo gruppo arriverà fino a giugno, poi si parlerà di altro".