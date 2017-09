Prima l'annuncio apparso per sbaglio sul sito ufficiale di Miss Italia: "Sarà lei la nuova vincitrice". Poi la gaffe sulle sue origini senegalesi (del padre in realtà) del presentatore Francesco Facchinetti, a cui lei ha seccamente risposto in diretta: "Ma io sono nata in Italia". Samira Lui non è sciuramente passata inosservata durante la finale del concorso di bellezza che ha eletto la più bella d'Italia.



LA PRIMA MISS CHEF TIFA UDINESE - 19 anni, è stata prima osannata, poi attaccata duramente su twitter durante la diretta della competizione in cui, purtroppo per lei, ha chiuso al terzo posto. Samira, Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, 19 anni dalla pelle olivastra, e dalla foltissima e riccissima chioma è alta 1.78, ha gli occhi neri ed è tifosissima dell'Udinese perchè è molto legata al territorio. Così tanto che il primo titolo di Miss Chef Italia è andata a lei grazie alla ricetta del Frico, cucinata in diretta insieme al noto chef Simone Rugiati. Incoronata da Christian De Sica: "Dovresti fare cinema", ve la facciamo conoscere nella nostra gallery. Meritava la vittoria?