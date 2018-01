Szymon Pacanowski, agente di Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria, parla a pagineromaniste.com del suo assistito: "In questo momento il giocatore è felice alla Sampdoria. Bartosz si sta preparando per la prossima partita. Ho letto certe notizie dai giornali, ma non voglio dire nulla. Non so che accadrà a giugno dopo la Coppa del Mondo in Russia. Bartosz è un giocatore fantastico e forte, vedremo, non so davvero che cosa accadrà".