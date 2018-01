Il mercato invernale della Sampdoria in teoria non sembrava destinato a regalare grossi sussulti, nè in entrate nè in uscita. I tifosi blucerchiati però potrebbero festeggiare presto l'arrivo di un giocatore piuttosto interessante dalla Grecia, e in particolare dal Panathinaikos. Il nome caldo dovrebbe essere quello di Dimitrios Kourbelis, capitano della formazione di Atene.



Classe 1993, mediano o all'occorrenza difensore centrale, Kourbelis è approdato al Panathinaikos a gennaio 2017 dopo una lunga militanza nell'Asteras Tripoli, squadra che lo cresciuto nel settore giovanile. Secondo Sampnews24.com la trattativa sarebbe in stato avanzato, e sarebbero trapelate anche le cifre del trasferimento. La Samp e la squadra greca avrebbero imbastito la trattativa sulla base di un milione e 500mila euro, ma il 'Pana' avrebbe mantenuto anche una percentuale del 20% su un'eventuale cessione futura di Kourbelis.