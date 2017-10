Gian Marco Ferrari, difensore arrivato alla Samp in estate dal Sassuolo, parla a Premium Sport di questo prima parte di stagione: "Alla Sampdoria sono felice, adesso voglio ricambiare la fiducia che mi sta dando l’allenatore in queste ultime settimane. Siamo partiti forte in campionato, disputando una grande partita con il Milan. Ci dispiace per lo scivolone di Udine, ma adesso abbiamo due gare interne con Atalanta e Crotone per ripartire e puntare in alto. Il compagno che mi ha impressionato di più? Qui ci sono tantissimi giocatori di spessore, ma dico sicuramente Lucas Torreira: lo avevo affrontato da avversario in Serie B, quando lui era al Pescara e io al Crotone, ma mi sta stupendo sempre di più. Nonostante la giovane età sembra un veterano".