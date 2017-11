Al termine di Sampdoria-Juventus ha parlato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria: "La vittoria? Io mi sono comprato la trombetta, ho iniziato a suonare con la mia cinquecento con davanti la Ferrari e loro si sono scansati e li ho superati. È come il gatto nella dispensa, chi le fa le dice e le pensa. Il signor Buffon dice che ci scansiamo, oggi si é scansato lui e la sua Juventus. Se ho mandato i miei portafortuna? Oggi il mio portafortuna era la sciarpetta di Rocco, mio figlio che non é potuto venire allo stadio. Dove può arrivare questa Sampdoria? Ho parlato ai ragazzi e gli ho detto "volare basso schivare il sasso", pensiamo al Bologna. Favore a De Laurentiis? Io non faccio favori a nessuno, ma abbiamo riequilibrato un campionato. I tifosi si divertono? C'ho messo anche un sacco di soldi di calciomercato, che dite che ho sempre venduto. Ho venduto e investito. A gennaio via nessun big? L'unico big qui sono io, poi c'è la bic e poi Giampaolo. Questa è una grande Samp e a gennaio non va via nessuno. Giampaolo bravo sarto? Io gli ho dato la stoffa, lui ha cucito il vestitino. Abbiamo fatto a metà".