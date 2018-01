Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla del mercato di gennaio a Sky Sport: "I big restano? Certo, non va via nessuno. Entrate? Non cerchiamo niente e non abbiamo bisogno di niente. La squadra è compatta, ci rivediamo a giugno. Dodò, Alvarez, Djuricic e Ivan? Quelli sono giocatori che purtroppo non hanno trovato spazio, mi dispiace perché anche loro sono grandi giocatori. C'è qualche esubero".



Due parole, poi, sul ko col Benevento: "Arrabbiato dopo Benevento? Avevo ragione e quando ho ragione mi arrabbio. Ho una squadra di uomini valorosi, veri, vogliosi e talentuosi. Quindi non mi aspetto questa roba qua... L'idea di non fargli fare le vacanze? C'ho pensato, è vero, devono stare attenti. Le vacanze si possono fare pure spezzettate, basta che siano 7 giorni. Ora tornino con la testa giusta, dobbiamo tornare a giocare e vincere sennò sono veramente cazzi loro".