Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro il Genoa: "Muriel via? Giampaolo ha licenza di dire quello che vuole. Se perderà un giocatore, avrà guadagnato Ferrero. Io cercherò di cambiare il meno possibile. Muriel è un giocatore predestinato: dopo tre e anni e mezzo alla Sampdoria, forse vorrà andar via per altri lidi. Però, diciamo al Professor Giampaolo che deve star sereno, che Ferrero ‘sta volta non vende niente, anzi rafforzerà. Niente no, però se qualcuno se ne vuole andare… Per cui Giampaolo, dato che lo amo, deve stare sereno".



Sul rinnovo del tecnico Giampaolo: "O lo fa o lo fa, se no lo chiudo dentro uno sgabuzzino. Abbiamo finalmente, dopo tre anni di calcio, un uomo prima di essere di allenatore, io vedo gli uomini, lui è un grande uomo, un grande lavoratore, uno che insegna calcio, per cui quando mi siedo a vedere la partita, anche se qualche partita si può pareggiare, mi diverto, fa divertire il pubblico, i ragazzi sono contenti, siamo tutti contenti. Mister Giampaolo stai sereno che ti amo, il prossimo anno faremo la squadra da battere.Sinisa si sta ingelosendo, è stato il mio primo allenatore, vincevamo quasi sempre... Ma oggi parliamo di una cosa: dopo 57 anni Marco Giampaolo ha riportato la dolce vita alla Sampdoria".