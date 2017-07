Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è indagato per riciclaggio: secondo quanto riportato da L'Espresso, il numero uno blucerchiato avrebbe usato i conti correnti del club per fini personali.



ACCUSE PESANTI - Le accuse, ancora tutte da dimostrare, sono pesanti: Ferrero sarebbe indagato dalla Procura di Roma non solo per reati tributari, come nel 2015, ma per un nuovo filone d'inchiesta che ipotizza l'approprazione indebita e il riciclaggio di denaro: il presidente avrebbe infatti usato i conti correnti della Samp per fini personali e per rimpinguare le casse di società dello spettacolo a lui riconducibili, oltre che della compagnia aerea Livingstone, comprata dal Viperetta nel 2009 e finita in bancarotta qualche anno fa, per cui Ferrero patteggiò un anno e dieci mesi nel 2016. Nei prossimi giorni partiranno le indagini, ma per il numero uno della Samp la situazione al momento sembra difficile.