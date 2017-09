Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla del campionato di Serie A a margine di un evento alla Stazione Centrale di Milano: "Per lo scudetto la mia squadra preferita è il Napoli, non si offendano le altre. Ieri sono andato a vedere l’Inter che ha un po' zoppicato, ma il Bologna è una bella squadra. Il Var? Siamo nel 2017, in un momento in cui non si parla più, dove le coppie vanno al ristorante e guardano il telefonino invece che parlarsi tra di loro, allora dico che il Var è arrivato al momento giusto. Prima si discuteva dell’arbitro adesso si discute del Var".