Quando parla, fa sempre discutere. Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, è stato intervistato dal Secolo XIX e si è soffermato anche su temi di mercato, come il futuro dell'uomo del momento in casa blucerchiata, Patrik Schick, seguito da Inter e Juventus: "È infinito: freddo, cinico e furbo. Ogni domenica migliora sempre di più. Vorremmo alzare o togliere la sua clausola rescissoria, parlo spesso con il suo procuratore e lo rifarò presto. Vogliamo evitare beffe. Vorrei portare la clausola a 50 milioni, ovviamente serve rivedere il contratto del ragazzo. C'è il mondo sulle sue tracce, ma lasciare la Samp per andare in una squadra come la Juve sarebbe controproducente per il ragazzo, visto che non giocherebbe subito. Se restasse un altro anno qui diventerebbe un mostro e stiamo cercando di convincerlo. Vorrei trattenere sia Muriel che Schick, ma con le clausole sappiamo come funziona".



'NON IN VENDITA' - "Contro il Torino è arrivata un'altra bella prestazione, peccato per il pareggio, avremmo meritato di vincere. Mihajlovic? Ci siamo salutati, è un grande, ma mi tengo stretto Giampaolo che in questa stagione è riuscito a trasformare tutti i giocatori. Vogliamo migliorare la rosa per la prossima stagione, saremo una squadra da temere. Stiamo puntando sui giovani ma non solo, perché grazie ai più esperti i ragazzi migliorano molto. La cessione del club? Non c'è nessuna trattativa".