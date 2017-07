Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato a margine dell’evento organizzato al Centro Sportivo "Giulio Onesti" del CONI per la "Next Generation Sampdoria", non lesinando battute sul mercato: "Una Sampdoria tutta italiana? E’ un sogno che ho da quando sono entrato nel calcio, senza nulla togliere ai giocatori stranieri che abbiamo in rosa."



SU SCHICK - "Sono nel calcio da poco, ma posso dire una cosa: per me è importante la salute del ragazzo, è importante che lui stia bene. E il ragazzo sta benissimo. Noi abbiamo finito il campionato a fine maggio, il ragazzo ha poi disputato gli Europei Under 21. La Juventus gli ha fatto prendere un areo, gli ha fatto fare gli adeguati accertamenti medici, lo hanno ripreso, impacchettato e rimandato a giocare l’Europeo, dove due giorni dopo ha fatto anche un gol. Quindi il ragazzo sta benissimo, perché se stava male lo avrebbero detto."



SULLA JUVE E L'INTER - "La Juve ci ha ripensato? Questo non posso dirlo, però so che adesso il ragazzo è un giocatore della Sampdoria e sto pensando di tenerlo, perché non è andato via a quelle cifre importanti. L’Inter? Sì, è una possibilità. Io ho parlato molto chiaro “non lo volete? Ridatemelo, lo volete? Depositate il contratto".



SUGLI ACQUISTI - "Colley e Vietto? Ci stiamo lavorando, anche se sarà molto difficile che arrivino. Quando avremo delle infrastrutture adeguate sarà più facile portare talenti in blucerchiato. Giampaolo? E’ un bravo allenatore, sa far divertire. Cassano? Gli auguro di trovare la sua squadra dove possa dimostrare il Cassano uomo: è un bravo ragazzo, ma soprattutto sa giocare al calcio"