Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla a Premium Sport dopo il pareggio contro il Genoa: "Dispiaciuti per non aver vinto il quarto derby di seguito? Non è semplice vincere sempre il derby, negli ultimi tre anni abbiamo fatto tre vittorie e due pari: magari fosse sempre così. Negli ultimi due anni però la Samp ha ribadito di essere la migliore. Ci abbiamo provato ma loro si sono chiusi molto e abbiamo faticato e poi alla fine eravamo poco lucidi. La partita è stata anche condizionata dai due cambi forzati ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi: l’atteggiamento è sempre stato positivo. Probabilmente dovevamo fare meglio nell’ultimo passaggio e in alcuni particolari offensivi che potevano cambiare la gara. Obiettivo Europa League? Siamo lì, ci siamo sempre stati e abbiamo l’ambizione di provarci fino alla fine. Sarebbe un risultato straordinario. Il bello è poter lottare fino all’ultima gara. Torreira in calo? Con me ha giocato 70 partite, 68 a grandi livelli e due normali. E’ un grandissimo giocatore".