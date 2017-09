L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Samp TV della trasferta di domani contro il Verona: "Recuperare energie psicofische dopo tre giorni risulta determinante. Dovremo fare attenzione alla gestione dei calciatori, cercando di evitare infortuni e non mandare alcuni in over training. Gare facili in Serie A non esistono. Sappiamo che sarà una partita dove ci sarà da sudare, perché affronteremo un avversario in difficoltà e proprio per questo motivo con un livello altissimo d’attenzione. Sto pensando ad una rotazione e in parte sarò anche costretto a farla, ma solo perché il primo e unico obiettivo è mantenere alta sempre la competitività della squadra".