Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Roma: "Andiamo a giocarcela con tutte le nostre forze, conosciamo la forza dell’avversario, ma sappiamo che dobbiamo provare a superare il turno. Formula della competizione? Penso che forse il format della competizione potrebbe essere rivisto: può diventare penalizzante se il più forte sulla carta ha pure il vantaggio di giocare in casa; ma questa riflessione a carattere generale non deve togliere alla Samp la responsabilità di provarci. In questi ottavi le formazioni favorite hanno sin qui rispettato i pronostici, speriamo di poter essere noi la sorpresa".