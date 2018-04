Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa: "Il derby è dei tifosi, è un affare di famiglia: i calciatori e l’allenatore devono interpretare al meglio questo tipo di sentimento. Saperlo interpretare e portare in alto questo sentimento. Bisogna distinguere tra calcio e pallone. E di pallone possono parlare tutti, il calcio non è per tutti. Una settimana fa eravamo morti, ci arriviamo... siamo sfavoriti e siamo sempre morti. Io so qual è il percorso della Sampdoria, che percorso può fare, siamo lì da tanti mesi e l’obiettivo è restare lì per giocarci un obiettivo straordinario, non ordinario, fino alla fine del campionato. Il record e la storia? Sono appeso ai miei giocatori per la storia. La condizione della squadra? Abbiamo ancora un allenamento domattina, deciderò domani chi far giocare: se quelli che hanno fatto bene a Bergamo o chi ha recuperato. Sorprese in vista? Dipende quali sono per voi le sorprese. Caprari trequartista non lo è. Andersen in campo? Non lo è".



SUL GENOA - "È una squadra quadrata, che sta sempre in partita, prevedo una gara complicata sul piano della contrapposizione: una partita fisica e non solo tecnica. Ho grande rispetto per il Genoa, lo dissi anche alla vigilia dell’andata. È un Genoa diverso con Ballardini? I numero sono importanti, Ballardini ha fatto un grande lavoro, Juric per me è un bravo allenatore. È una squadra diversa rispetto ai derby che abbiamo giocato".