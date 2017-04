Fresco di rinnovo di contratto, Marco Giampaolo è pronto a guidare la sua Sampdoria contro la Fiorentina: "Dopo la firma sul rinnovo del contratto dobbiamo voltare pagina, perchè ci aspetta un avversario difficile. La formazione viola ha una disposizione in campo che ci infastidisce e uomini con grande qualità nel palleggio. La Fiorentina non mi ha mai cercato: si fanno tante parole, ma io ho sempre pensato alla Sampdoria". Sui singoli: "Viviano è recuperato: lui è un animale da gara, accende la spina ed è pronto, sa gestire le partite. Silvestre lo conoscevo già dai tempi di Catania, sapevo di che pasta è fatto. Il termometro me lo danno Quagliarella, Barreto, Silvestre, Regini, ma anche chi gioca meno come Palombo". E Muriel? "Muriel lo vedo motivato a rientrare quanto prima, lavorerà anche a Pasqua e spero di riaverlo quanto prima". Si parla di due ex Inter nel finale di conferenza: "Dodò ha fatto un'ottima partita a Milano: deve migliorare alcuni aspetti ma si sta impegnando. Un altro gran bel giocatore è Alvarez: io non abbandono nessuno".