Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Roma: "Mi sono divertito. Se si gioca a calcio, se si ha il coraggio di proporre, le partite sono belle. Il principio è cercare di offrire qualcosa. Si può essere delusi o più contenti, ma non toglie nulla all'impegno, a cercare di essere leader dentro la partita. Mi è dispiaciuto aver perso Praet, Quagliarella non ha sentito niente, è uscito per precauzione. All'intervallo mi aveva detto che avrebbe giocato ancora dieci minuti, è stato un indurimento muscolare, è stato bravo a capire il momento. Schick? È forte, ha talento, dribbling. È diverso da Dzeko, non so se potrà sostituirlo, ma lo conosco bene e arriverà. Praet probabilmente ne avrà per un mese, non so se lo sostituiremo. Diventa difficile fare queste valutazioni. Non è sostituibile, ha qualità e quantità, alla Zielinski".