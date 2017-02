Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna: "Non mi fido di niente. Non mi fido di queste cose. Il confine fra vincere e perdere una gara è sottilissima. E' una questione di dettagli. So che è una partita difficile. Cosa è cambiato in noi? Abbiamo quattro, cinque mesi di lavoro in più. Sono cambiate tante cose, con i nostri pregi e i nostri difetti. La squadra è cresciuta e quindi ha più autostima. Questo processo di miglioramento lo ha fatto anche il Bologna. Mi aspetto un avversario quadrato, cinico e ostico".



Su Djuricic: "E' un giocatore che ha il profilo tecnico e fisico della mezzala che piace a me. Per lui è un ruolo nuovo. Ha la cifra tecnica e fisica per essere un giocatore che fa la differenza. E' importante soprattutto per il club. Io penso che quando sei giovani hai l'ambizione di giocare. Magari Djuricic si sente più considerato. Barretto? Non è convocato, come Sala".



Sul futuro e su Muriel: "Vivo di presente e vivo di lavoro. Le voci non mi interessano, la mia intenzione e il mio auspicio è programmare il futuro con la Samp. Muriel? La vita degli attaccanti è fatta così. Possono capitare dei momenti dove non fai gol e rischi di incupirti ma penso che possa fare ancora meglio".