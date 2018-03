Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Premium dopo la pesante sconfitta della sua squadra contro l'Inter: "Questa doveva essere la partita giusta per riscattare la gara di Crotone. Però in queste due ultime partite abbiamo dimostrato di avere delle carenze sul piano della maturità e della responsabilità. Dovevamo capire che queste sfide possono determinare un cammino diverso: evidentemente non siamo all’altezza. Qualche ragazzo non era al top fisicamente, abbiamo dovuto fare qualche cambio forzato ma anche alle sconfitte bisogna dare un verso e noi gli abbiamo dato quello sbagliato. Prendo atto che probabilmente siamo tarati per fare qualcosa di diverso. I giocatori sono delusi e dispiaciuti anche più di me che oltre a essere deluso sono molto arrabbiato. Devo azzerare le gerarchie forse, devo aprire spazi a una competizioni e trovare nuove motivazioni. La stagione alla fine dimostrerà il valore della squadra, non ci sono timori. Dobbiamo misurarci anche con noi stessi e il campionato dimostrerà il valore tecnico, fisico e mentale della squadra e del suo allenatore".