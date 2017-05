Intervenuto dopo il pari col Torino, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha risposto così su Patrik Schick in termini di mercato: "Ne ho visti pochi come lui a quell'età, non è mai banale, non fa cose che ti aspetti ed è frutto di un genio, di una visione diversa. E' forte e deve giocare con continuità, migliorare e maturare alla Samp. Poi se arriverà qualcuno che pagherà la clausola pazienza".