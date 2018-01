Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla a Samp TV in vista della sfida con la Roma: "Mi aspetto una gara dal grande dispendio di energia, una sfida che stiamo preparando cercando di recuperare dal punto di vista sia fisico che mentale. Assenti? Praet lo perderemo per un bel po’ di tempo purtroppo: è un giocatore insostitubile per le sue caratteristiche, ma abbiamo giocatori come Edgar Barreto e Valerio Verre che possono entrambi coprire quel ruolo. Il Var?Il Var è un elemento di giustizia e non credo a condizionamenti derivanti da polemiche e critiche. Per questo motivo mi attacco ai contenuti ed ho piena fiducia nelle direzioni arbitrali".