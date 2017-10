Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla dopo la vittoria per 5-0 contro il Crotone. Queste le parole rilasciate a Sky Sport: "Stiamo attraversando un buon momento, anche se sappiamo che in un campionato ci sono sempre alti e bassi. Ci godiamo questo periodo con consapevolezza, ma senza fare voli pindarici. Europa? La Sampdoria non ha obiettivi numerici, l'obiettivo è migliorarsi e superarsi sempre. Non so dove potremo arrivare. Praet operaio? I centrocampisti bravi sono quelli duttili, quelli che si mettono a disposizione della squadra. Il ruolo del centrocampista è quello che più mi piace. Da mezzala Praet può essere di altissimo livello. Sta giocando con grande continuità nelle due fasi, è un calciatore nordico, freddo, che sa il fatto suo. Inter? Vedrò domani la gara tra Napoli e Inter, me la registro. Devo prendermi anche io i miei momenti di riposo".