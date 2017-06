Sampdoria e Inter hanno ormai trovato l'accordo per Milan Skriniar, terzino slovacco classe '95. I blucerchiati ora son a caccia del suo sostituto e stanno pensando ad Angelo Ogbonna, ex Juve e Torino, attualmente in forza al West Ham. Il giocatore pare voglia rientrare dopo i due anni in Premier e la Samp potrebbe essere una buona occasione, ma attenzione anche al Bologna.