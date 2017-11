L'attaccante colombiano del Siviglia, Luis Muriel ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby Genoa-Sampdoria: "Porto nel cuore la gioia vissuta negli ultimi due derby. I gol, i successi e gli applausi finali.Due emozioni fantastiche. Alla sfida di andata arrivammo con qualche problema: giocavamo bene ma avevamo infilato una striscia di risultati negativi. Vincere il derby cambiò tutto. Al ritorno, invece, completammo la doppietta, quella che i nostri tifosi aspettavano da tantissimo. Ho fatto gol in entrambe le occasioni e no, non riesco a scegliere la gioia più grande".



"Da Siviglia guardo tutto, leggo le notizie, mi informo. Sono felice per i risultati che la Samp sta ottenendo, il frutto del grandissimo lavoro di Giampaolo. Il Genoa non va sottovalutato. Nessuno potrebbe saperlo meglio dei miei ex compagni. Come ho detto, lo scorso anno arrivammo alla sfida in una situazione simile alla loro attuale. Questa è una partita a parte, dove la classifica e il momento di forma non contano niente. Attenta Sampdoria".



"Duvan Zapata? Tifo per lui e gli auguro di far molto meglio di me. Sarebbe bello per lui e importante per la Sampdoria. Duvan è un amico, abbiamo condiviso a lungo la camera durante i Mondiali under 20 che disputammo con la Colombia. E anche durante l’ultima sosta, quando eravamo entrambi in ritiro con la Colombia, abbiamo parlato a lungo, di noi, di Genova e della Samp. Lui è un giocatore fantastico".



"Linetty, Praet e Torreira hanno grandi qualità e io non dimentico certo Barreto. Ultimamente non ha giocato ma resta una delle colonne della squadra. Tutti raccolgono i frutti del loro lavoro e delle idee dell’allenatore. L'uomo decisivo? Zapata. ha una caratteristica speciale: sotto pressione si esalta. Nell’ultima partita con la nazionale lo ha dimostrato giocando alla grande nel momento decisivo".



"Sono felice per le soddisfazioni che si sta togliendo Giampaolo, sono il frutto, meritato, di un lavoro importante. Lasciatemi poi mandare un pensiero per Ferrero: tutti parlavano delle sue cessioni, invece ha saputo rafforzare la squadra, portandola a livelli ancora più alti. Bravo. E, se posso, voglio mandare un messaggio anche ai tifosi della Sampdoria: auguro loro di godersi appieno le gioie che questa squadra sta regalando e continuerà a regalare. Io spero presto di poter fare un salto a Genova a salutare tutti e a vedere dal vivo la bella Samp che mi diverto sempre a seguire da lontano".