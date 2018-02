Prima del match contro il Milan, Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha parlato così a Premium Sport:



Sulla partita: “Siamo contenti di partire sfavoriti. Sappiamo di dover lottare ogni domenica per la pagnotta, dietro di noi ci sono squadre più attrezzate. Non abbiamo ansia, partite come queste sono importanti per crescere”.



Su Cutrone: “Sta dimostrando di essere un grande attaccante. Se il presidente Ferrero potesse prendere tutti i giocatori di cui è innamorato, dovremmo chiedere alla Lega di avere una rosa di cento giocatori. Siamo contenti dei nostri attaccanti, ce li teniamo stretti”.