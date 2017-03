Patrik Schick torna a Genova anzitempo. L'attaccante ceco non ha recuperato dall'infortunio subito nel corso della partita contro la Juventus e nonostante la convocazione, le sue condizioni non hanno convinto lo staff che ha preferito non rischiarlo per l'amichevole con la Lituania. Con un comunicato ufficiale la Federcalcio della Repubblica Ceca ha reso noto che Schick non giocherà la partita di domenica contro San Marino per le qualificazioni ai Mondiali.